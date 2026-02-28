Schianto nella notte sull’A1 | si ferma per aiutare dopo un incidente travolto e ucciso

Nella notte sull’A1 Milano-Napoli, al chilometro 179 in direzione Sud, un incidente stradale ha coinvolto più veicoli e provocato un morto e tre feriti. Un automobilista si è fermato per prestare aiuto dopo l’incidente, ma è stato travolto e ucciso sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Un morto e tre feriti è il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte lungo l'Autostrada A1 Milano-Napoli, al chilometro 179 in direzione Sud, nel territorio di Castelfranco Emilia. Il grave tamponamento a catena si è verificato intorno alle 3:50 e ha coinvolto quattro.