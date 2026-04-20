Un uomo di circa cinquant’anni è morto ieri mattina sul Monte Roisetta, a 3.300 metri di altezza, durante un’escursione alpinistica. L’incidente è avvenuto nel territorio di Valtournenche, coinvolgendo un’escursionista che stava percorrendo il monte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

Un’escursione alpinistica si è trasformata in una tragedia per un uomo di circa cinquant’anni, deceduto ieri mattina sul Monte Roisetta, nel territorio di Valtournenche. Il malore improvviso è avvenuto a 3.334 metri di altitudine, quando il turista italiano si trovava ancora a circa 500 metri dal raggiungimento della vetta, tra lo stupore e la disperazione dei suoi quattro compagni di viaggio. La dinamica del malore sopra Cheneil. Il gruppo era composto da cinque amici, tutti appartenenti alla fascia d’età dei cinquantenni, impegnati in una salita dedicata allo scialpinismo. Mentre procedevano lungo il percorso verso la cima del Monte Roisetta, l’uomo è stato colpito da un improvviso cedimento fisico, accasciandosi sulla neve proprio mentre la meta era ormai vicina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sul Monte Roisetta: scialpinista muore a 3.300 metri

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