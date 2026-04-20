Tragedia nel reatino | agricoltore ucciso dal ribaltamento di un trattore

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio nelle campagne della provincia di Rieti, coinvolgendo un trattore ribaltato. La vittima è un uomo di 56 anni, identificato con le iniziali A.D.M., che ha perso la vita a causa del ribaltamento del mezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvargli la vita. Le autorità stanno conducendo le verifiche per chiarire le cause dell’incidente.

Un tragico incidente ha strappato la vita a un uomo di 56 anni, identificato con le iniziali A.D.M., durante il pomeriggio di oggi nelle campagne della provincia di Rieti. Il sinistro è avvenuto nella località San Biagio, nel comune di Tarano, dove l’agricoltore stava lavorando su un terreno di sua proprietà quando il trattore che guidava si è improvvisamente ribaltato, schiacciandolo. I dettagli del soccorso e le indagini sul campo. Sul luogo del dramma sono intervenuti immediatamente i reparti dei vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118, chiamati per prestare assistenza alla vittima. I carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto hanno preso in carico l’area per gestire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del ribaltamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia nel reatino: agricoltore ucciso dal ribaltamento di un trattore Perugia. Sant’Enea, sessantenne muore schiacciato dal trattore in oliveto Notizie correlate Tragedia nei campi: agricoltore morto schiacciato dal trattoreUn tragico incidente ha strappato la vita a un uomo di 68 anni nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11, mentre si trovava a lavorare nei campi... Tragedia nel Foggiano: agricoltore alla guida di un trattore muore per un maloreDramma nelle campagne nei pressi di Deliceto, dove un agricoltore di 68 anni, Rocchino Marinaccio, ha perso la vita nel pomeriggio di martedì 14... Contenuti e approfondimenti ROCCO MARINACCIO Tragedia nelle campagne del Foggiano: muore agricoltore colto da maloreL’episodio riporta al centro il tema della sicurezza nel lavoro agricolo, spesso svolto in condizioni isolate e con rischi elevati. statoquotidiano.it Tragedia nei campi: agricoltore muore travolto dal trattoreDramma sul lavoro nel pomeriggio nel territorio del Forlivese, dove un agricoltore di circa 50 anni ha perso la vita mentre era impegnato in attività nei campi, nella frazione Ricò del comune di Meldo ... zoom24.it