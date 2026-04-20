Tragedia in Louisiana | veterano uccide 7 figli e ferisce la madre

In Louisiana si è verificata una tragedia che ha coinvolto una famiglia, con sette bambini uccisi e una donna ferita. Le autorità stanno ancora indagando sull’accaduto, mentre si cerca di capire le cause di questa drammatica vicenda. La comunità locale si trova ora a fare i conti con il dolore e la devastazione causati da quanto successo. La polizia ha già avviato le indagini per ricostruire i momenti che hanno portato a questa tragedia.

Un bilancio di sangue in Louisiana ha travolto una famiglia, lasciando sette bambini morti e una donna ferita. L’aggressore è stato identificato come Shamar Elkins, un trentunenne con un passato nell’esercito, che ha colpito i propri figli e la madre dei piccoli prima di compiere l’atto. Dinamiche del crimine e profili coinvolti. Il tragico evento ha come vittima principale la madre dei minori, attualmente sotto cure ospedaliere dopo essere stata colpita dall’arma da fuoco utilizzata dal killer. Il numero delle vittime infantili è drammatico: su otto bambini coinvolti nella tragedia, sette erano figli biologici di Elkins. Poco prima che la violenza esplodesse, il trentunenne aveva utilizzato i canali social per condividere un’immagine privata insieme a una delle sue figlie mentre consumava un pasto, nello specifico un hamburger.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia in Louisiana: veterano uccide 7 figli e ferisce la madre Notizie correlate Leggi anche: Uccide i figli per punire la madre: il dolore che non passa Chiara Petrolini in aula: “Non sono una madre che uccide i figli”Nel silenzio teso dell’aula della Corte d’Assise di Parma, Chiara Petrolini ha preso la parola per difendersi dalle accuse che la vedono imputata per...