Una separazione non accettata. Due bambini uccisi. Un padre che si trasforma in assassino e poi si toglie la vita. Succede a Mesenzana, in provincia di Varese, il 24 marzo 2022. Andrea Rossin uccide i suoi figli, Giada di 13 anni e Alessio di 7, all’interno dell’abitazione di via Pezza, dove i due bambini si trovavano con lui. La coppia si era separata da poche settimane. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e riferito dalla Procura di Varese, i due figli vengono colpiti con un’arma da taglio, raggiunti al cuore. Dopo averli uccisi, l’uomo si suicida. La sera precedente era stata la madre, Luana, ad accompagnare i figli a casa del padre. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Uccide i figli per punire la madre: il dolore che non passa

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