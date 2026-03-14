In aula a Parma, Chiara Petrolini ha parlato per la prima volta da imputata, smentendo le accuse di aver ucciso i suoi due figli neonati. La donna ha affermato di non essere una madre che uccide i propri figli, mentre il silenzio prevaleva tra i presenti durante il suo intervento. La vicenda riguarda la morte dei due neonati, e l’udienza prosegue con l’esame delle prove.

Nel silenzio teso dell’aula della Corte d’Assise di Parma, Chiara Petrolini ha preso la parola per difendersi dalle accuse che la vedono imputata per la morte dei suoi due figli neonati. La giovane, oggi 22enne, è al centro di uno dei casi giudiziari più sconvolgenti degli ultimi anni: secondo l’accusa avrebbe ucciso i due bambini appena partoriti e successivamente nascosto i loro corpi nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo, nel Parmense. Di fronte ai giudici, Petrolini ha scelto di leggere alcune dichiarazioni spontanee. Con voce controllata ha respinto l’immagine che negli ultimi mesi si è costruita attorno alla sua figura: “Sono stata descritta come un’assassina, come una madre che uccide i suoi figli. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chiara Petrolini in aula: “Non sono una madre che uccide i figli”

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