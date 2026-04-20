Tragedia a Vignale | uccisa l’ex compagna l’assassino è in fuga

Lunedì 20 aprile 2026, a Vignale Monferrato, una donna di 53 anni è stata uccisa durante un'aggressione avvenuta nel pomeriggio. L'episodio si è verificato nel territorio della provincia di Alessandria. L’autore dell’omicidio è fuggito e al momento non è stato ancora rintracciato. La vicenda ha causato sconcerto tra i residenti della zona. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare e localizzare l’aggressore.

Il pomeriggio di questo lunedì 20 aprile 2026 si è trasformato in tragedia a Vignale Monferrato, nel territorio della provincia di Alessandria, dove una donna di 53 anni ha perso la vita a seguito di un’aggressione avvenuta in pieno giorno. La vittima è stata colpita mortalmente con un colpo di coltello alla gola mentre si trovava per strada, un evento che ha scosso profondamente la comunità locale e attivato immediatamente i soccorsi del 118. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari, le condizioni cliniche della donna erano già irreversibili al momento dell’arrivo sul posto. Dinamica dell’aggressione e primi rilievi delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Vignale: uccisa l’ex compagna, l’assassino è in fuga Notizie correlate Femminicidio a Vignale Monferrato, Loredana Ferrara uccisa a coltellate in strada: fermato l’exVignale Monferrato, la 53enne uccisa con una coltellata alla gola Un’aggressione violenta, in piena strada, sotto gli occhi di un paese sotto shock. Vignale Monferrato. Loredana Ferrara uccisa a coltellate: fermato l’ex Silvio GambettaTragedia nel tardo pomeriggio del 20 aprile a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, dove una donna di 53 anni, Loredana Ferrara, è stata... Aggiornamenti e dibattiti Vignale Monferrato. Loredana Ferrara uccisa a coltellate: fermato l’ex Silvio GambettaTragedia nel tardo pomeriggio del 20 aprile a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, dove una donna di 53 anni, Loredana Ferrara, è stata uccisa in ... laprimapagina.it Donna trovata morta in strada a Vignale Monferrato, 53enne accoltellata alla gola: fermato l'ex conviventeVignale Monferrato, provincia di Alessandria: donna assassinata in strada, caccia al killer che l'ha accoltellata alla gola ... virgilio.it