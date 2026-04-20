Tragedia a San Nicola La Strada camionista investito e ucciso durante la protesta dei Tir

Un camionista di 55 anni ha perso la vita nell’impatto con un’auto sull’A1, nel tratto casertano vicino a San Nicola La Strada. L’incidente si è verificato durante una protesta dei Tir, coinvolgendo anche altri veicoli presenti in zona. La vittima si trovava a bordo del suo camion quando è stato colpito e ucciso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Un camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto sull'A1, nel tratto casertano all'altezza dell'area di servizio di San Nicola La Strada, in provincia.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Tragedia a San Nicola La Strada, camionista investito e ucciso durante la protesta dei Tir Notizie correlate Tragedia sull’A1 a Caserta Sud: camionista di Marano travolto e ucciso durante lo scioperoTragedia nella notte sull’autostrada A1, nel tratto di Caserta Sud in direzione Roma, dove un camionista ha perso la vita mentre si stava... Milano: 75enne investito da un tir, la tragedia in piazzaUn tragico evento ha scosso la zona Est di Milano nel primo pomeriggio di questo martedì 17 marzo 2026. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Viabilità area industriale San Nicola di Melfi: cronaca di un abbandono annunciato; Corteo Storico San Nicola 2026, al via i casting: selezioni in tutti e 5 i municipi; Incidente a San Nicola da Crissa, ferito grave; Stadio San Nicola a Bari, il bando per la gestione (forse) a maggio: c'è l'ipotesi di una proroga. Tragedia a San Nicola La Strada, camionista investito e ucciso durante la protesta dei TirUn camionista di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto sull'A1, nel tratto casertano all'altezza dell'area di servizio di San Nicola La Strada, in ... ilmattino.it «L’alba di San Nicola» tra misteri e politica ecco il titolo del primo romanzo dell'ex governatore. E intanto si apre il nodo sul ritorno alla toga e le ipotesi per il suo futuro tra Bari, Benevento e Roma - facebook.com facebook