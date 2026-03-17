Milano | 75enne investito da un tir la tragedia in piazza

Nel primo pomeriggio di martedì 17 marzo 2026, in piazza a Milano, un uomo di 75 anni è stato investito da un tir. L’incidente si è verificato nella zona Est della città, creando scompiglio tra i passanti e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, ma le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi.

Un tragico evento ha scosso la zona Est di Milano nel primo pomeriggio di questo martedì 17 marzo 2026. Un uomo di 75 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un mezzo pesante in piazza Ovidio, all’incrocio con via Mecenate. L’impatto è avvenuto intorno alle ore 14:00, quando il seniore stava attraversando la carreggiata ed è finito sotto le ruote del tir. L’intervento delle squadre di soccorso si è rivelato inutile per salvare la vittima, poiché i sanitari hanno potuto solo constatare l’esito fatale sul posto dell’accaduto. I vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di estrazione del corpo rimasto intrappolato sotto il veicolo commerciale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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