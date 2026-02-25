Tragedia in Fincantieri | precipita per 20 metri morto giovane operaio

I fatti sono avvenuti a Monfalcone nella mattinata di oggi 25 febbraio. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. La notizia è in aggiornamento Un giovane di 27 anni è morto questa mattina all'interno del cantiere di Monfalcone dopo essere precipitato da un'altezza di circa 20 metri. Il ventisettenne, di nazionalità italiana, stava lavorando sul tetto di un capannone quando, per ragioni al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto assieme ai sanitari del 118, è precipitato. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi. I sanitari sono intervenuti con l'ambulanza e l'automedica e, dopo lunghi tentativi di rianimazione, hanno dovuto constatare il suo decesso. Al momento non sono note le generalità della vittima. La notizia è in aggiornamento. TriestePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

