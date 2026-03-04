Un incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio a Brescia, coinvolgendo un escavatore ribaltato durante i lavori in un cantiere. Un operaio di 58 anni è rimasto schiacciato e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato oggi, 4 marzo, a Brescia, dove un operaio di 58 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un escavatore ribaltato. L’incidente è avvenuto intorno alle 13, all’interno di un cantiere nel territorio bresciano. Secondo quanto comunicato dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) della Lombardia, sul posto sono intervenuti tempestivamente elisoccorso, automedica e ambulanza. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente è stato assistito anche un uomo di 52 anni, che tuttavia non è rimasto coinvolto direttamente nell’infortunio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia sul lavoro a Brescia, escavatore si ribalta in cantiere: operaio di 58 anni perde la vita

Leggi anche: Si ribalta con l’escavatore a Brescia: morto un uomo di 58 anni

Escavatore si ribalta in cantiere: operaio muore sul colpoUn operaio di 58 anni ha tragicamente perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un escavatore che stava manovrando.

Tutti gli aggiornamenti su Tragedia sul lavoro a Brescia....

Temi più discussi: Tragedia sul lavoro nel Sannio, muore operaio 68enne di Pompei; Incidente sul lavoro, operaio muore ai cantieri navali di Monfalcone dopo una caduta; Tragedia sul lavoro nel Beneventano, la vittima è un operaio di Pompei; Tragedia a Monfalcone. Il 27enne morto era giovane, ma esperto.

Tragedia sul lavoro: l'escavatore si ribalta e lo schiaccia. Morto un operaio di 58 anniBRESCIA. Il mini escavatore sul quale stava lavorando si è ribaltato e lo ha schiacciato, provocandone la morte all'istante. Tragedia sul lavoro attorno alle 13 di oggi, mercoledì 4 marzo, sulle pendi ... ildolomiti.it

Tragedia sul lavoro a Taranto: operaio muore nello stabilimento ex IlvaUn 36enne precipita da circa 10 metri durante lavori di pulizia. I sindacati: sciopero a partire dalle 12.30 di oggi ... tg.la7.it

Salvate il classico! Studenti in calo, liceo a picco: una tragedia, perché è la miglior scuola del mondo. Dal 2010 al ‘23, il numero delle matricole si è dimezzato. Di @MattioliAlberto x.com

"In questa tragedia non ci siamo sentiti soli, orgoglioso del popolo salentino" facebook