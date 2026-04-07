Un incidente mortale si è verificato questa mattina in una distilleria di Pasian di Prato, nel comune di Udine. Secondo quanto riferito, un operaio è rimasto coinvolto in un episodio che ha portato alla sua caduta in un serbatoio dell’impianto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto. Le forze dell’ordine stanno procedendo con le verifiche del caso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente sul lavoro a Pasian di Prato. PASIAN DI PRATO, 07 aprile 2026. Un tragico incidente sul lavoro ha causato la morte di un operaio questa mattina in una distilleria di Pasian di Prato (Udine). Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe caduto in un serbatoio, e nonostante i tentativi dei colleghi di soccorrerlo, ogni sforzo si è rivelato vano. Intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno recuperato la persona, ormai deceduta. Sono intervenuti anche i Carabinieri, il personale sanitario del 118 e gli operatori dello Spisal, Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, per avviare le indagini e gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia in distilleria: operaio muore cadendo in un serbatoio

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