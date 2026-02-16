L' imprenditore edile Giuseppe Lesioli è morto cadendo da una scala

Giuseppe Lesioli, 80 anni di Calvisano e proprietario di una ditta edile, è morto questa mattina cadendo da una scala durante un lavoro. La tragedia si è verificata a Visano, dove l’imprenditore stava eseguendo una manutenzione nel suo cantiere. È stato un momento improvviso che ha portato alla sua tragica perdita.

È Giuseppe Lesioli, 80enne di Calvisano e titolare di una nota ditta edile, la vittima del drammatico incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, lunedì 16 febbraio, a Visano. L’imprenditore stava svolgendo alcune operazioni all’interno di un’azienda agricola in via Gambarelli quando, per motivi ancora da chiarire, è precipitato da una scala, perdendo la vita sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni dei tecnici dell’Ats, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri della Compagnia di Desenzano, Lesioli stava salendo sulla scala per completare alcuni lavori quando avrebbe perso l’equilibrio. L’impatto con il suolo è stato fatale e, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per l’imprenditore non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

