Alle 7:30 di questa mattina, il traffico a Roma presenta code sulla diramazione Roma sud in entrata. La situazione è particolarmente intensa nella zona, con rallentamenti che interessano le corsie di accesso alla città. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure, ma il flusso veicolare si mantiene molto sostenuto in questa fascia oraria. La circolazione resta sotto osservazione per eventuali sviluppi nel corso della mattinata.

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud con code tra Torrenova e di raccordo anulare traffico e anche la carreggiata interna del raccordo con tra Casilina ed Ardeatina rallentamenti e code in esterna tra Prenestina e Tiburtina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor Cervara l'uscita per la tangenziale est coda sulla tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico intenso il traffico sulla via Flaminia con code tra il raccordo è via dei Due Ponti verso il centro città traffico incolonnato anche sulla via Salaria tra...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-04-2026 ore 07:30

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