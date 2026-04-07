Traffico Roma del 07-04-2026 ore 07 | 30

Nella mattinata del 7 aprile 2026, alle ore 7:30, si registra un incremento del traffico nella zona di Roma. Dopo le festività pasquali, i mezzi pesanti sono tornati sulla rete stradale dalle 9 alle 14, causando un aumento dei rallentamenti e delle congestioni. La situazione si presenta particolarmente critica nelle ore di punta, con code e rallentamenti lungo le principali arterie cittadine.

Luceverde Roma dopo le festività pasquali i mezzi pesanti dalle 9 alle 14 torniamo al traffico rallentamenti e code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Casilina e Appia file poi sulla diramazione Roma sud della A1 da Torrenova raccordo anulare si sta in coda anche sulla via Appia da Ciampino a raccordo code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano verso Roma code poi sul percorso Urbano della A24 da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est filetti ritroviamo sulla tangenziale est direzione Stadio Olimpico altezza Salaria incolonnamenti sulla Salaria dall' aeroporto dell'Urbe alla tangenziale est e poi sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito it ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Oggi blocco del traffico a Roma per la Domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe Oggi, domenica 29 marzo, torna a Roma l’ultima giornata ecologica. Previsto, dunque, il blocco del traffico nella Fascia Verde (qui la mappa). Il provvedimento, pensato p - facebook.com facebook

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