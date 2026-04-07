Nella serata del 7 aprile 2026, alle 20:30, sulla rete autostradale di Roma si è verificato un incendio che ha coinvolto un veicolo. L'incidente ha causato la chiusura temporanea di una corsia tra due punti di riferimento lungo l'autostrada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area. La circolazione è rimasta rallentata per alcune ore.

Luceverde Roma Bentrovati Per un veicolo che ha preso fuoco ancora corre per 3 km sull'autosole tra la diramazione Roma nord e il bivio per la 24 in direzione di Napoli restiamo sulla Roma Napoli dove per il traffico intenso abbiamo code a tratti tra Ceprano e Valmontone verso Roma circa un'ora e mezza Il Tempo stimato per percorrere il tratto ancora sostenuto il traffico anche sul raccordo anulare con rallentamenti e code in carreggiata esterna dalla Laurentina all'appia ed in carreggiata interna dalla Tiburtina alla A24 per un incidente si sta in coda sulla tangenziale est all'altezza del Bivio per la A24 in direzione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 07-04-2026 ore 20:30

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Arènes, Gladiateurs et Empire Romain : Le retour spectaculaire des Romains – Documentaire - AMP

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Oggi blocco del traffico a Roma per la Domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe Oggi, domenica 29 marzo, torna a Roma l’ultima giornata ecologica. Previsto, dunque, il blocco del traffico nella Fascia Verde (qui la mappa). Il provvedimento, pensato p - facebook.com facebook