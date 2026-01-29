Traffico illecito di rifiuti nei guai 12 persone

Le forze dell’ordine hanno messo sotto controllo una banda che gestiva lo smaltimento illecito di rifiuti speciali. Dalle prime ore del mattino, i Carabinieri della Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli hanno eseguito una vasta operazione coordinata dalla DDA di Salerno. Sono 12 le persone finite in manette, coinvolte in un giro di rifiuti tossici che rischiavano di compromettere l’ambiente e la salute pubblica. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’organizzazione criminale e il percorso dei

Vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, Coinvolto anche il casertano Circa 70 i Carabinieri del Reparto Speciale dell’Arma e dei Comandi Provinciali di Napoli, Salerno e Caserta impegnati nell’esecuzione di 12 provvedimenti cautelari personali. Voto di scambio, terza indagine su Zannini. Coinvolto anche ex assessore di Caserta🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Napoli Salerno Traffico illecito di rifiuti: 12 misure cautelari tra Napoli, Salerno e Caserta I Carabinieri hanno eseguito dodici misure cautelari contro un gruppo criminale che smaltiva illegalmente rifiuti provenienti da più province campane. Traffico illecito di rifiuti, 5 condanne e 28 fra assoluzioni e prescrizioni Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Traffico illecito di rifiuti: vasta operazione dei Carabinieri del NOE contro il traffico illecito di rifiuti E’ in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dall - facebook.com facebook A Verona scoperto traffico illecito di animali dall'Est Europa: 13 cani e 2 gatti stipati in un furgone in condizioni drammatiche. Animali sequestrati e affidati a #LAV, ora cercano adozione! Su @TgVerona tgverona.telenuovo.it/attualita/2026… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.