Traffico di droga tra l’Italia e la Spagna | 48enne arrestato a Parma

Nella giornata del 10 aprile, la Polizia di Stato di Parma ha arrestato un uomo di 48 anni nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga tra Italia e Spagna. L’arresto è avvenuto a seguito di un provvedimento dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Milano, che ha disposto la carcerazione nei confronti del soggetto. L’indagine ha coinvolto diverse operazioni di polizia coordinate tra le due nazioni.

La Polizia di Stato di Parma ha dato esecuzione, nella giornata del 10 aprile, ad un provvedimento, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con il quale è stato disposto l’ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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