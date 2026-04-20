Droga tra l’Italia e la Spagna | 48enne arrestato a Parma dalla Squadra mobile

Nella giornata del 10 aprile, la Polizia di Stato di Parma ha arrestato un uomo di 48 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano. Il provvedimento riguarda un procedimento legato a traffico di droga tra Italia e Spagna. L’arresto è stato effettuato dalla Squadra Mobile locale in seguito a verifiche investigative sulla sua posizione. L’uomo è stato condotto nel carcere di Parma.

La Polizia di Stato di Parma ha dato esecuzione, nella giornata del 10 aprile, ad un provvedimento, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con il quale è stato disposto l’ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Torino, lancia la droga dalla finestra del cucinino per sfuggire al controllo: arrestato 48enneUn arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato eseguito a Torino dalla Polizia di Stato. Associazione finalizzata al traffico internazionale di droga, tra Spagna e Italia: arrestato un camionista nocerinoE' stato messo in manette dalla Polizia, un autotrasportatore coinvolto in un traffico internazionale di droga tra Spagna e Italia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tir carichi di droga dalla Spagna a Milano: smantellata la multinazionale dell'hashish; Allarme tra i ragazzini: droga a undici anni acquistata sui social; Droghe sintetiche, il Ministero della Salute aggiorna le tabelle degli stupefacenti; Salerno: la Polizia di Stato arresta autotrasportatore coinvolto in traffico internazionale di droga tra Spagna e Italia. Napoli, fiumi di droga dalla Spagna: mandato di arresto europeo per 2 uominiTraffico di droga tra Spagna e Italia, arrestati due napoletani su mandato europeo: sequestri per centinaia di chili tra cocaina, hashish. internapoli.it Operazione internazionale di droga: 20 arresti tra Italia e SpagnaLa Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato circa 200 chili di hashish, armi, denaro contante e auto di lusso. Tra le persone finite in carcere anche quattro corrieri ... rainews.it Bari. Gambizzato nella città vecchia un 21enne, presunto affiliato a clan locale. Continua così la lotta tra gruppi emergenti di presunti giovani sodali per il controllo dello spaccio di droga - facebook.com facebook Carabiniere scopre 2,5 milioni di euro di droga a Roma: "Avevo finito il turno, ma qualcosa mi ha insospettito" ift.tt/Psc4JbK x.com