Tradizione e sapori locali a Fucecchio con la Fiera del Gusto

A Fucecchio si avvicina la ventesima edizione della Fiera del Gusto, un evento promosso dall'Associazione Pro Loco con il patrocinio del Comune. La manifestazione si svolge nel centro della città e si concentra sulla valorizzazione delle tradizioni e dei sapori locali. Durante la fiera vengono presentati prodotti gastronomici, artigianali e specialità del territorio, attirando visitatori da tutta la zona.

Il comune di Fucecchio si prepara a ospitare la ventesima edizione della Fiera del Gusto, un evento promosso dall'Associazione Pro Loco Fucecchio APS con il patrocinio dell'amministrazione comunale. La manifestazione si terrà nella giornata di sabato 25 aprile 2026, trasformando il centro.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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