Tradito dalle continue violazioni stop ai servizi sociali | 57enne dietro le sbarre

Un uomo di 57 anni residente a Valle di Maddaloni è stato arrestato dai carabinieri locali, che hanno messo fine al suo affidamento in prova ai servizi sociali. Il provvedimento di aggravamento della misura cautelare è stato disposto a causa delle violazioni ripetute da parte dell’uomo, che hanno portato alla sospensione del percorso alternativo. La decisione è stata comunicata dopo che le autorità hanno verificato le infrazioni commesse dal 57enne.

Fine del percorso alternativo per un 57enne di Valle di Maddaloni. I carabinieri della locale Stazione hanno messo fine al regime di affidamento in prova ai servizi sociali di cui l’uomo godeva, eseguendo un provvedimento di aggravamento della misura cautelare.L'uomo è stato rintracciato e.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Nei cimiteri per rubare dalle tombe dei defunti: coppia di giovani dietro le sbarre Botte ai genitori e ai figli minori. Donna finisce dietro le sbarreI carabinieri di Latina Borgo Grappa hanno tratto in arresto, nella giornata di ieri, una donna di 38 anni, originaria del posto.