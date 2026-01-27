Nei cimiteri per rubare dalle tombe dei defunti | coppia di giovani dietro le sbarre

Due giovani bulgari sono finiti in manette a Capodistria, accusati di aver rubato dalle tombe di 65 defunti. Hanno causato danni per circa 35 mila euro, entrando nei cimiteri e svuotando le tombe. La polizia ha arrestato un uomo di 31 anni e una ragazza di 19, sorpresa mentre scavavano tra le lapidi.

Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri di Pandino per aver rubato in almeno cinque cimiteri del Cremasco.

