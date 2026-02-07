Botte ai genitori e ai figli minori Donna finisce dietro le sbarre

I carabinieri di Latina Borgo Grappa hanno arrestato ieri una donna di 38 anni, residente nel territorio. L’accusa è di aver aggredito i genitori e i figli minori. La donna è finita in manette e ora si trova nel carcere locale. Le indagini continuano per chiarire meglio i motivi della vicenda.

I carabinieri di Latina Borgo Grappa hanno tratto in arresto, nella giornata di ieri, una donna di 38 anni, originaria del posto. La donna, infatti, si è resa protagonista del reato di maltrattamenti in famiglia nel 2024, nei confronti dei due anziani genitori conviventi. La 38enne è stata.

