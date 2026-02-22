Brescia-Pro Patria | sfida al Rigamonti 3 punti per la Serie B

La partita tra Brescia e Pro Patria si gioca al Rigamonti, perché entrambe vogliono conquistare punti importanti per la corsa alla Serie B. La sfida si svolge in una domenica di febbraio, con le due squadre pronte a mettere in campo tutta la loro energia. Brescia punta a consolidare la posizione in classifica, mentre la Pro Patria cerca di risalire dopo alcune sconfitte recenti. La gara si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Brescia-Pro Patria: Tigrotti all’assalto del Rigamonti in una Serie C infuocata. La ventottesima giornata del campionato di Serie C vede oggi pomeriggio, domenica 22 febbraio 2026, l’Union Brescia ospitare la Pro Patria al Mario Rigamonti. L’incontro è seguito da un liveblog che promette aggiornamenti minuto dopo minuto. La sfida assume un significato rilevante per entrambe le squadre, con l’Union Brescia desiderosa di consolidare la propria posizione di leadership e la Pro Patria alla ricerca di punti fondamentali per rilanciare le proprie ambizioni nel torneo. La competizione è accesa, con diverse squadre che ambiscono alla promozione in Serie B, e ogni punto conquistato può fare la differenza nel finale di stagione. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Calcio Serie C, il Renate ci prova. Sfida nella tana della Pro Patria. In palio tre punti che valgono oro Calcio – La Pro Patria sfida il Cittadella per provare a dare continuità – SportQuesta sera la Pro Patria gioca in casa contro il Cittadella. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: UNION BRESCIA TRAINING: VERSO LA SFIDA CONTRO LA PRO PATRIA; Pro Patria a Brescia per ribaltare il pronostico: sfida al primo monte salari del girone. Crespi punta da un gol a partita; Brescia-Pro Patria, Corini: Dobbiamo giocare per vincere il campionato; Pronostici Union Brescia-Pro Patria: Statistiche, Analisi, Dove in TV 22.02.2026 Serie C. Doppio derby regionale. La Pro Patria torna ospite a Brescia dopo 44 anni. Posticipo serale con la sfida tra Lecco e AlbinoLeffeLa prima delle formazioni lombarde a scendere in campo oggi nel campionato di serie C sarà l’Atalanta Under 23 ... ilgiorno.it Union Brescia-Pro Patria, un testa coda al 'Rigamonti'. Le probabili formazioniUna sfida che rappresenta praticamente un testa coda del Girone A di Serie C quella in programma oggi (calcio d'inizio alle ore 17:30) allo stadio 'Rigamonti' tra Union Brescia e ... tuttoc.com Union Brescia – Pro Patria, la partita in diretta varesenews.it/2026/02/union-… #calcio #DirettaCalcio #direttavn x.com Trasferta difficilissima per la #ProPatria sul campo del #Brescia - facebook.com facebook