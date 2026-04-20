Tracchi l’edicolante scrittore e indagatore | esce il secondo libro del progetto ‘Hack the Matrix’
È uscito il secondo libro scritto dall’edicolante di Ferrara, Sergio Tracchi, all’interno del progetto ‘Hack the Matrix’. Dopo meno di due anni dal primo volume, intitolato ‘Hack the Matrix’, Tracchi torna a pubblicare con una nuova opera intitolata ‘Hack the Matrix Genesis’, la cui prefazione è firmata da Ruggero Veronese. La pubblicazione conferma la sua presenza nel mondo letterario, portando avanti il suo progetto personale.
Il primo meno di due anni fa, ora il secondo. L’edicolante ferrarese Sergio Tracchi torna protagonista del mondo ‘letterario’ con l’uscita della sua seconda fatica, intitolata ‘Hack the Matrix Genesis’ (prefazione di Ruggero Veronese). Un libro che “invita a risvegliare la coscienza”, una sorta.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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