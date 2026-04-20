Un uomo ha adottato una strategia di giustizia privata in due fasi per contrastare un vicino che gli sottraeva regolarmente la benzina. La prima fase prevedeva l’utilizzo di una trappola, mentre nella seconda si è arrivati all’arresto del sospettato. Quest’ultimo aveva richiesto un supporto burocratico al proprietario della casa colpita, portando così alla scoperta delle proprie azioni e all’intervento delle forze dell’ordine.

Un uomo ha messo in atto una strategia di giustizia privata a due fasi contro un vicino che gli sottraeva sistematicamente la benzina, culminando con l’arresto del colpevole dopo che quest’ultimo ha richiesto un supporto burocratico al proprietario della casa colpita. Il piano, iniziato con un inganno olfattivo e tecnologico, si è concluso con la scoperta di mandati di cattura pendenti durante una verifica per un’applicazione di accompagnamento alla polizia. Tutto è cominciato quando il proprietario della proprietà ha notato delle discrepanze inspiegabili tra le scorte di carburante e l’effettivo utilizzo dei suoi attrezzi. Nonostante il serbatoio della sua tagliaerba fosse da un solo quarto di litro, la tanica da cinque galloni che teneva in giardino risultava costantemente quasi vuota.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra urina e trappole: la geniale vendetta contro il vicino ladro

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