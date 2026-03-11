La nicturia è una condizione comune che porta a urinare più volte durante le ore notturne. Questo fenomeno riguarda molte persone e si manifesta con frequenza crescente nel corso della notte. La relazione tra cervello, cuore e reni viene spesso studiata per comprendere meglio le cause di questa condizione. La nicturia può essere influenzata da vari fattori legati ai meccanismi fisiologici di questi organi.

Maxi sequestro da 10,8 milioni al clan Santapaola-Ercolano: beni confiscati tra Catania e 38 immobili anche in provincia di Arezzo Giannotti tira la miccia, Ghinelli risponde per le rime. E sui social parte la sagra dei commenti Alzarsi più volte durante la notte per urinare è una condizione molto diffusa chiamata nicturia. Questo fenomeno interrompe il sonno e può essere legato a meccanismi fisiologici complessi che coinvolgono cervello, cuore e reni, responsabili della regolazione dell’acqua nel nostro organismo. Il corpo umano adulto è composto per circa il 55-65% di acqua, pari mediamente a 35-45 litri in un individuo di 70 chilogrammi. Questa percentuale varia in base all’età, al sesso e alla massa muscolare. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Perché si urina più spesso di notte? La nicturia e il legame tra cervello, cuore e reni

Articoli correlati

L’infezione, l’emorragia, i reni: perché il bambino con il cuore bruciato non è più trapiantabileIl bambino dal cuore bruciato non è più trapiantabile perché ha un’infezione, un’emorragia cerebrale e problemi agli organi tra cui reni e polmoni.

Pare esista un legame tra le convinzioni politiche e il cervello: la biologia rispecchia le nostre credenzeAvevo pensato tempo fa se l’essere di destra o di sinistra fosse anche una questione di geni… ora leggendo il libro della neuroscienziata Leor...

Ti Svegli di Notte per Urinare La Vera Causa che Quasi Nessuno Considera

Una selezione di notizie su Perché si urina più spesso di notte La...

Discussioni sull' argomento Un medico avverte: perché bere acqua prima di dormire può disturbare il sonno; Femmine indipendenti e maschi più affettuosi? La scienza smonta il mito sul carattere dei gatti; Virus intestinale marzo 2026 in bambini e adulti: sintomi e altro; Malattia renale, che cosa sapere: sintomi e diagnosi precoce.

In breve: Sale a cena e pipì nelle ore successive: cosa aspettarsiUna cena ricca di sale può modificare sete e produzione di urina nelle ore successive. Cosa aspettarsi e come limitare l’effetto. my-personaltrainer.it

#SantaMariaCapuaVetere- Urina e si masturba nella fontana a due passi dalla Chiesa #Cronaca #Urina #Chiesa #Masturba #Chiesa #AttiOsceni #EstEuropa #NanoTV - facebook.com facebook