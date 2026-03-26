A Trescore Balneario, una scuola media è stata teatro di un episodio di violenza quando un ragazzo di 13 anni ha aggredito un’insegnante di francese. L’episodio è stato pianificato e si lega a un documento intitolato “Manifesto”. La dinamica dell’aggressione e le motivazioni rimangono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Un episodio di violenza estrema ha scosso la scuola media Leonardo Da Vinci a Trescore Balneario, dove un ragazzo di 13 anni ha aggredito l’insegnante di francese Chiara Mocchi. Il fatto non è nato da un impulso improvviso, ma nasce da una pianificazione dettagliata descritta in un testo online intitolato Manifesto. La soluzione definitiva. Il giovane, consapevole della sua età che lo esonera dall’imputabilità, ha trasformato il suo profondo disagio emotivo in un atto di vendetta mirata contro l’adulto che percepiva come fonte di ingiustizia. L’aggressione è stata registrata e diffusa sui social network, mostrando come la rabbia accumulata possa sfociare in scenari drammatici anche in piccoli centri abitati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 13enne e il “Manifesto”: la vendetta pianificata contro

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