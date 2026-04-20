Tra natura e relax | a Riccione l’esperienza di NatureTherapy all' Arboreto Cicchetti

A Riccione si svolge l’evento NatureTherapy presso l’Arboreto Cicchetti, offrendo ai visitatori un’esperienza di contatto diretto con la natura e momenti di relax. L’iniziativa si inserisce nel quadro di “Connessioni naturali 2026”, una manifestazione nazionale dedicata alla riscoperta del rapporto tra uomo e ambiente. Durante l’evento, le persone possono partecipare a attività pensate per favorire il benessere fisico e mentale attraverso il contatto con gli spazi verdi.

Un’ondata di benessere e riconnessione con l’ambiente ha attraversato l’Italia in occasione di “Connessioni naturali 2026. Giornata nazionale NatureTherapy”, toccando anche Riccione. L’evento ha coinvolto contemporaneamente 42 località e oltre 500 partecipanti in esperienze immersive a contatto.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

Riccione tra i 45 luoghi in Italia che celebrano la natura insieme a NatureTherapyDomenica 19 aprile Riccione ospita la giornata nazionale organizzata dall’associazione nazionale NatureTherapy.

Pasquetta da record in Irpinia: boom di visitatori tra natura, relax e tradizioneTempo di lettura: 2 minutiComplice il sole e temperature quasi estive, l’Irpinia ha vissuto una Pasquetta da tutto esaurito.