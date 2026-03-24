Riccione tra i 45 luoghi in Italia che celebrano la natura insieme a NatureTherapy

Domenica 19 aprile Riccione sarà tra i 45 luoghi in Italia a partecipare alla giornata nazionale organizzata dall'associazione NatureTherapy. L'evento si svolge in diverse località italiane con l’obiettivo di promuovere la connessione tra le persone e la natura. La giornata prevede attività e iniziative volte a sensibilizzare sull’importanza del contatto con l’ambiente naturale.

Domenica 19 aprile Riccione ospita la giornata nazionale organizzata dall’associazione nazionale NatureTherapy. L’iniziativa, intitolata “Connessioni naturali”, vuole offrire la possibilità di ritrovare il legame con l’ambiente e riscoprire l’equilibrio interiore attraverso il potere terapeutico del verde. L’evento si svolgerà in contemporanea in oltre 45 luoghi d’Italia, approdando nella Perla verde presso l’Arboreto Cicchetti. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite messaggio WhatsApp al numero 335 1269666. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati White Marble Marathon: oltre 2000 atleti celebrano sport, storia e natura tra le vestigia romane e il litorale apuano.White Marble Marathon: Oltre 2000 Atleti e un Territorio in Festa La nona edizione della White Marble Marathon ha chiuso i battenti domenica 15... Colleferro. Progetto “Conosciamo la Natura, rispettiamo la Natura”. Entusiasmo tra i banchi della scuola “Flora Barchiesi”Cronache Cittadine COLLEFERRO – L’Unitre e le altre associazioni Cai – sezione di Colleferro, Pro Loco Colleferro, Oltre il ponte, Fema Ambiente,... Altri aggiornamenti su Riccione tra i 45 luoghi in Italia che... Riccione, il paesaggio tra natura e architettura: Il tempo cruciale di Andrea Chiesi Villa FranceschiC’è un punto sospeso, quasi impercettibile, in cui il tempo sembra trattenere il respiro e la natura incontra l’architettura. A Riccione, In questo spazio ... chiamamicitta.it Riccione tra artigianato e avanguardia: il Porto si trasforma per una Pasqua Slow & TechOgni angolo di Riccione si anima con l’arrivo della Pasqua: la città si apre alla primavera e invita a una passeggiata tra i suoi luoghi più iconici. corriereromagna.it