In Irpinia, questa Pasquetta ha registrato un alto afflusso di visitatori, grazie a condizioni meteo favorevoli con sole e temperature vicine a quelle estive. Numerose persone hanno scelto di trascorrere la giornata all'aperto, tra attività legate alla natura, momenti di relax e tradizioni locali. Le località turistiche e i punti di interesse hanno visto un notevole incremento di presenze rispetto agli anni precedenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Complice il sole e temperature quasi estive, l’ Irpinia ha vissuto una Pasquetta da tutto esaurito. Migliaia di persone hanno raggiunto la provincia di Avellino fin dalle prime ore del mattino, trasformando il Lunedì in Albis in una vera e propria festa all’aria aperta. Famiglie, gruppi di amici e turisti provenienti da tutta la Campania – e non solo – hanno scelto l’entroterra irpino per trascorrere una giornata all’insegna del relax. Pic nic nei boschi, passeggiate immersi nel verde e pranzi negli agriturismi sono state le attività più gettonate, con ristoranti e strutture ricettive sold out in diverse aree, dall’Alta Irpinia al Serinese, passando per il Partenio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pasquetta da record in Irpinia: boom di visitatori tra natura, relax e tradizione

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Pasquetta da tutto esaurito in Città Alta, tra code e parking esauriti x.com