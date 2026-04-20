In un mondo in cui il passato torna spesso a influenzare le tendenze attuali, la moda si distingue per il suo continuo rimando a stili e dettagli di epoche passate. Tra giacche di pelle e stivali viola, le collezioni recenti ripropongono elementi vintage reinterpretati con una chiave moderna. Questo fenomeno si manifesta sia nelle sfilate che nelle strade, dove l’uso di capi ispirati al passato si combina con le tendenze contemporanee.

L a nostalgia è uno degli strumenti più potenti che l’industria della moda (e non solo) conosca. Rivisitare il passato, riadattandolo al presente, è spesso garanzia di successo. Altre volte, invece, quel ritorno affonda le sue radici in sentimenti di affetto e attaccamento genuino, in ricordi indelebili che aspettano solo di essere rivissuti. Come dimostra l’esibizione di Madonna al Coachella 2026. Madonna al Coachella, 20 anni dopo: il «cerchio si chiude» tra Gucci e Sabrina Carpenter X Vent’anni dopo il suo concerto al festival californiano, la regina del pop si è presentata a sorpresa sul palco insieme a Sabrina Carpenter. Al Coachella 2026, Madonna ha proposto alcuni dei suoi brani più celebri, da Vogue a Like A Virgin, cantando per la prima volta anche il singolo che anticipa il nuovo album, Confessions II.🔗 Leggi su Iodonna.it

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