tra tubini e giacche di pelle

Durante il Fashion Month, le passerelle sono dominate da giovani fashioniste e molte di loro sono figlie di personaggi noti. Nel frattempo, nel cinema italiano, è stata notata una nuova protagonista molto attenta allo stile, con outfit che alternano tubini e giacche di pelle. Questa figura sta attirando l’attenzione del pubblico e dei media per il suo look curato e attuale.

Dalla tv al red carpet, la protagonista del film La Lezione rivisita e rivoluziona i grandi classici del guardaroba. Tra silhouette inedite e sfumature pastello Giovani fashioniste crescono. Mentre le passerelle e i front row di questo Fashion Month si popolano di innumerevoli "figlie di", il cinema italiano sembra aver trovato la sua stella più alla moda. Come dimostrano gli ultimi look e lo stile di Matilda De Angelis. Impegnata nella promozione del suo ultimo film, La Lezione, in cui ritrova Stefano Accorsi, l'attrice romana ha portato una ventata d'aria fresca – e di glamour – in tv e sul tappeto rosso.