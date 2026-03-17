Pelle ecopelle o similpelle? La verità dietro l'etichetta delle giacche e accessori di stagione

Ogni primavera, con l’aumento delle temperature, cresce anche la voglia di indossare giacche e accessori in pelle, ecopelle o similpelle. Le etichette dei capi di stagione spesso confondono i consumatori, che cercano di capire le differenze tra i materiali. La scelta tra i diversi tipi di pelle viene fatta spesso senza conoscere le caratteristiche reali di ciascuno.

O gni primavera è la stessa storia: le temperature si alzano e sboccia il desiderio di indossare capi in pelle. È la stagione in cui trench, giacche di pelle e pantaloni effetto leather si alleggeriscono e diventano terreno di sperimentazione, tra colori inattesi e outfit sofisticati. Ma sulle etichette le diciture si moltiplicano: ecopelle, similpelle, pelle sintetica. Di cosa si tratta davvero? Quale scegliere? Come abbinare il trench di pelle in versione casual chic: dagli abiti al denim X Termini che si rincorrono tra negozi e piattaforme online, spesso usati come sinonimi, altre volte come dichiarazioni di valore. Ecco come capire cosa si nasconde dietro queste parole, per look davvero consapevoli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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