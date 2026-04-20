Tra bombe e resistenza | oltre 200 partecipanti alle camminate storiche sulla Forlì del 1943-44

Due passeggiate storiche nel centro di Forlì, dedicate agli eventi del 1943 e 1944, hanno coinvolto oltre 200 persone. Le due escursioni, con percorsi distinti, sono state organizzate per ricostruire i momenti più significativi di quegli anni, segnati da combattimenti e resistenza. La partecipazione numerosa testimonia l'interesse verso quel periodo storico e le vicende che hanno interessato la città.