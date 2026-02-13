Le rivelazioni sui file Epstein stanno portando alla luce connessioni sorprendenti tra Jeffrey Epstein e alcune figure di spicco in Israele. Epstein, morto nel 2019, era un consulente finanziario al centro di numerosi scandali, e ora emergono dettagli che coinvolgono rapporti con personalità importanti del paese. Un nuovo documento svela incontri riservati e transazioni sospette, alimentando dubbi sulla portata delle sue attività e sui possibili interessi di stati stranieri.

Gli Epstein files stanno facendo pian piano emergere nuove verità in merito ai legami tra il consulente finanziario, morto suicida nel 2019, e diverse personalità israeliane. In base al contenuto dell’ultima tranche di documenti, desecretata dal Dipartimento di Giustizia, sono in molto a pensare che Jeffrey Epstein abbia avuto rapporti molto stretti e ambigui con il Mossad, i servizi segreti esterni di Israele. Il collegamento più evidente tra il criminale e il Paese passa per Ehud Barak, primo ministro tra il 1999 e il 2001. Nei files figurano decine di email tra Epstein, Barak, sua moglie Nili Priel Barak e diversi collaboratori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I legami ambigui tra Jeffrey Epstein e Israele

