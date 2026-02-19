Jeffrey Epstein, noto finanziere coinvolto in scandali sessuali, aveva rapporti stretti con figure pubbliche israeliane e sosteneva varie associazioni nel paese. La sua rete di amicizie includeva politici e imprenditori israeliani, con alcuni che ricevettero fondi da lui. Epstein visitava spesso Israele e partecipava a eventi locali, rafforzando i suoi legami con il mondo ebraico. Recenti indagini mostrano come i suoi investimenti si siano intrecciati con interessi israeliani, lasciando molte domande aperte sulla natura di queste relazioni.

“Come si scrive, con due i?”, chiede il politico israeliano Ehud Barak all’ex finanziere e autore di crimini sessuali Jeffrey Epstein, che gli offre il suo aiuto per entrare nel consiglio di amministrazione della Palantir, una società che produce software di sorveglianza, di cui Barak non ha mai sentito parlare. Epstein aggiunge che ricoprendo quella posizione in un’azienda simile si può guadagnare facilmente un milione di dollari all’anno. Lo scambio, avvenuto presumibilmente nel febbraio 2013, è contenuto nei milioni di documenti pubblicati alla fine di gennaio dal dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, che sta smascherando la rete dei potenti di tutto il mondo legata al miliardario trovato morto nella sua cella il 10 agosto 2019, cinque settimane dopo il suo arresto, ufficialmente per suicidio. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Internazionale.it - I legami tra Jeffrey Epstein e Israele

I legami ambigui tra Jeffrey Epstein e IsraeleLe rivelazioni sui file Epstein stanno portando alla luce connessioni sorprendenti tra Jeffrey Epstein e alcune figure di spicco in Israele.

Keir Starmer chiede all’ex Principe Andrea di testimoniare riguardo ai suoi legami con Jeffrey EpsteinKeir Starmer ha chiesto all’ex Principe Andrea di comparire davanti al Congresso americano.

Chi era JEFFREY EPSTEIN

