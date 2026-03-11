Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi Cortona-Magliano de’ Marsi | orari tv percorso favoriti Sarà volata? Attesa per Milan

Oggi si corre la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, con partenza da Cortona e arrivo a Magliano de’ Marsi. La frazione si conclude con una volata, in attesa di scoprire se i favoriti riusciranno a sprintare per la vittoria. Gli orari, la copertura televisiva e il percorso sono disponibili, mentre l’attenzione è rivolta anche alla possibilità di un attacco di Milan.

Appuntamento per i velocisti nella terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026. Sul traguardo di Magliano de' Marsi dovrebbe esserci il primo sprint di questa edizione. C'è sicuramente tanta attesa per Jonathan Milan, che potrebbe andare a firmare la seconda vittoria italiana della corsa, dopo quella di Filippo Ganna nella cronometro d'esordio. Andiamo a vedere nel dettaglio la tappa odierna. Come vedere in tv la Tirreno-Adriatico? La terza tappa sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD dalle 13 e poi da Rai2 a partire dalle 15:00. La corsa sarà trasmessa in streaming su RaiPlay, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta.