Domani si svolge la seconda tappa della Parigi-Nizza 2026, con partenza da Épône e arrivo a Montargis. La gara, che coinvolge numerosi ciclisti professionisti, prevede un percorso che potrebbe favorire uno sprint finale. I partecipanti affrontano diversi tratti pianeggianti, e tra i favoriti ci sono alcuni dei corridori più riconosciuti del circuito internazionale. La corsa viene trasmessa in diretta televisiva.

L’ottantaquattresima edizione della Parigi-Nizza è pronta domani a vivere la sua seconda tappa. Ieri, nella frazione di apertura, è stato l’americano Luke Lamperti a sorprendere tutti sull’arrivo di Carrières-sous-Poissy, conquistando la prima maglia di leader della classifica generale. Oggi, invece, il percorso sarà meno mosso e l’arrivo sarà probabilmente nuovamente riservato agli sprinter. Ancora attesa quindi per i primi movimenti degli uomini che puntano alla conquista della corsa francese, per succedere nell’albo d’oro a Matteo Jorgenson. Per loro e per Jonas Vingegaard, all’esordio stagionale, arriverà più tardi l’occasione per dimostrare il valore in salita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Épône-Montargis: orari, tv, percorso, favoriti. Nuovo possibile arrivo in volata

Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Achères-Carrières-sous-Poissy: orari, tv, percorso, favoriti. Watson favorito o i big in azione?È il momento di dare il via ad una delle gare tradizionali della prima parte di stagione.

Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Achères-Carrières-sous-Poissy: orari, tv, percorso, favoriti. Si muovono gli uomini di classifica?È il momento di dare il via ad una delle gare tradizionali della prima parte di stagione.

Tutto quello che riguarda Parigi Nizza 2026 tappa di oggi Ép ne....

Temi più discussi: Luke Lamperti vince la 1^ tappa della Parigi-Nizza; LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; PARIGI-NIZZA 2026. DOMANI IL VIA, È GRANDE SFIDA TRA VINGEGAARD E AYUSO. I PARTENTI; Parigi-Nizza 2026 - Analisi del percorso (tutte le tappe).

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione adatta ai velocistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della Parigi-Nizza 2026. 186.8 km da ... oasport.it

Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoritiLa Corsa del Sole edizione 2026 prende il via oggi domenica 8 marzo con la prima delle 8 tappe in programma. Sancisce il debutto stagionale di Jonas Vingegaard, primo tra i favoriti in classifica ... fanpage.it

VIDEO: Highlights Tappa 1 Parigi-Nizza 2026 x.com

- : `--. ' ` 'ª L'84ª edizione della Parigi-Nizza, la Corsa - facebook.com facebook