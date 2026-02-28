A Pontedera, il 28 febbraio 2026, si è parlato di come l’educazione dei genitori influisca sui comportamenti dei figli, anche nel contesto sportivo e sociale. Si è evidenziato che i bambini esposti a insulti, minacce e violenza da parte degli adulti tendono a considerare questi atteggiamenti come normali, sviluppando atteggiamenti aggressivi e tolleranti verso comportamenti violenti.

Pontedera, 28 febbraio 2026 – “I bambini che crescono vedendo i genitori insultare, minacciare e picchiare sugli spalti imparano che la violenza è un linguaggio normale. È così che si gettano le basi delle baby gang”. A parlare è la pedagogista Mariana Berardinetti, che spiega come quello che accade ogni fine settimana sui campi di calcio giovanile non è solo maleducazione sportiva: è un problema diseducativo serio. Un aspetto vissuto in prima persona: “I miei figli - racconta - facevano calcio e in ogni occasione c’erano genitori che si comportavano in modo offensivo e violento. Incitavano a menare, tirare calci, troncare le caviglie o insultavano l’arbitro, l’allenatore e i piccoli avversari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal calcio alle baby gang, quando i genitori insegnano a picchiare l’avversario: “La violenza genera bulli e razzisti”

Sicurezza e violenza giovanile, il Prefetto Zito: "Non chiamatele Baby-Gang: sono bulli da mala-movida""Non chiamatele baby-gang: è un fenomeno specifico, codificato e ben diverso da quei gruppi di giovanissimi che, soprattutto nel fine settimana,...

Sicurezza, i due pacchetti del governo: dal fermo preventivo alle baby gang, quali norme scattano subitoRoma – Il Consiglio dei Ministri ha tracciato una linea di faglia netta tra l’urgenza della repressione e la programmazione delle riforme.

Arrestato a Milano trapper Baby Gang, trovato con una pistola

Contenuti e approfondimenti su calcio.

Discussioni sull' argomento Dal calcio alle baby gang, quando i genitori insegnano a picchiare l’avversario: La violenza genera bulli e razzisti; Il 'baby Buffon' della Juve, dal Mondiale alle parate decisive: ora i tifosi rivogliono lui; Che musica per le Azzurre! Baby K e Sarah Toscano si esibiranno nell’intervallo dei match con Svezia e Danimarca; Pestaggio al campetto da calcio: studente torna a casa con la mandibola rotta.

Calcio, Seconda e Terza Categoria: anticipo per la Possidiese, scontro diretto per la Novese. Match casalinghi per Athletic Valli e Vallalta Le gare in programma nel weekend per le formazioni della Bassa modenese... - facebook.com facebook

Francesco Palmieri a Sky Calcio Unplugged: “Abbiamo fatto il massimo per trattenere Luca Reggiani al Sassuolo” x.com