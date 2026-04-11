Da domenica 12 aprile, la Lombardia dovrà affrontare un cambiamento meteorologico significativo. Dopo diversi giorni di clima mite, una perturbazione raggiungerà la regione portando temporali e sbalzi di temperatura. La situazione si manterrà instabile nei giorni successivi, con condizioni atmosferiche che continueranno a essere caratterizzate da precipitazioni intense e variazioni di temperatura.

Il clima mite che ha caratterizzato la Lombardia negli ultimi giorni sta per subire una trasformazione radicale, con l’arrivo di una perturbazione che colpirà duramente la regione a partire dalla giornata di domani, domenica 12 aprile. Il passaggio da temperature superiori ai 20 gradi a condizioni meteorologiche instabili segnerà un netto distacco rispetto al recente periodo di sole e cielo sereno. Le prime manifestazioni di questo cambiamento si avvertiranno già nella giornata di domenica, quando le aree occidentali della regione saranno interessate dai primi fenomeni piovosi, sebbene in un contesto termico che resterà ancora relativamente dolce, pur con un lieve calo dei valori rispetto alla recente stabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia, arriva il ciclone: temporali e sbalzi termici da lunedì

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