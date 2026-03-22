volontari puliscono le sponde del fiume

Oggi a Città di Castello si svolge la nuova edizione di “BiondoTevere”, un evento dedicato alla tutela ambientale. Volontari si sono riuniti per pulire le sponde del fiume, intervenendo direttamente sul territorio. L’iniziativa coinvolge persone di diverse età che si sono messe all’opera per rimuovere rifiuti e migliorare l’aspetto del corso d’acqua. La giornata si svolge in modo organizzato e coordinato.

CITTÀ DI CASTELLO - Una giornata dedicata alla tutela ambientale con la nuova edizione di “BiondoTevere“ che si svolge oggi. L’evento, diventato un appuntamento fisso per la comunità, è interamente dedicato alla pulizia e alla riqualificazione delle sponde del fiume Tevere. L’organizzazione è curata dall’associazione di pesca Fishing Club Alto Tevere Umbro, che per l’occasione rinnova la collaborazione con le Pro-Loco di Piosina e Monterchi. L’obiettivo principale dell’iniziativa è restituire il giusto decoro al tratto no kill del fiume, un’area di particolare pregio naturalistico che scorre tra i comuni di Città di Castello e San Giustino.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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