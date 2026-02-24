cia benevento apre il congresso provinciale

La Cia Benevento organizza la sua IX Assemblea elettiva a causa della necessità di rinnovare le rappresentanze locali. L’evento si terrà giovedì 26 febbraio alle 10.00 presso il Ristorante La Rossella, in contrada Torrepalazzo a Torrecuso. Quasi cinquanta soci parteciperanno alla riunione, che si concentrerà sulla pianificazione delle attività agricole per il prossimo anno. La partecipazione di agricoltori e rappresentanti del territorio rende l’appuntamento un momento chiave per il settore locale.

Si terrà giovedì 26 febbraio alle ore 10.00, presso il Ristorante La Rossella in contrada Torrepalazzo a Torrecuso (Bn), la IX Assemblea elettiva di CIA Benevento, articolazione territoriale di Cia Agricoltori Italiani. Il congresso provinciale si svolgerà sotto il titolo "Dalle radici il nostro futuro", un tema che richiama l'identità agricola del territorio sannita e, al tempo stesso, la necessità di costruire nuove prospettive per il comparto primario. Ad inaugurare i lavori sarà il commissario Alessandro Mastrocinque, che aprirà il dibattito esteso alla platea dei soci e alle rappresentanze provinciali e regionali dell'organizzazione.

