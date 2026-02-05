Fuori Israele dalle Olimpiadi | a Milano la protesta degli studenti pro-Palestina al passaggio della fiaccola

A Milano, un centinaio di studenti si sono radunati in via Francesco Sforza per protestare contro la presenza di Israele alle Olimpiadi. Appena prima che la fiaccola olimpica passasse, hanno esposto cartelli e urlato slogan contro la partecipazione israeliana. La polizia ha monitorato la situazione senza intervenire. La protesta ha attirato l’attenzione dei passanti e si è conclusa senza incidenti.

Un centinaio di studenti si è dato appuntamento in via Francesco Sforza, a Milano, poco prima del passaggio della fiamma olimpica. I manifestanti, riuniti al di là dei cancelli dell’ Università Statale hanno intonato cori come “Free free Palestine” e protestato contro la partecipazione di Israele ai Giochi, oltre che contro Eni e Leonardo. “La fiaccola olimpica della vergogna, complice del genocidio e dell’apartheid” hanno urlato alcuni studenti, esponendo uno striscione con la scritta “Con Milano non si gioca”. Tra gli slogan anche quelli per la Palestina libera, per il diritto alla casa, contro il decreto Sicurezza e contro la presenza degli agenti dell’Ice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Fuori Israele dalle Olimpiadi”: a Milano la protesta degli studenti pro-Palestina al passaggio della fiaccola Approfondimenti su Olimpiadi Fiaccola «Fuori Israele dalle Olimpiadi», la protesta durante il passaggio della fiaccola Il 16 gennaio, a Piacenza, la fiaccola olimpica attraverserà il centro storico, culminando in un villaggio olimpico temporaneo in piazza Cavalli. "Fuori i sionisti dalle olimpiadi", annunciata la protesta al passaggio della fiamma Mentre si avvicina il passaggio della fiamma olimpica a Trieste il 23 gennaio, alcuni militanti hanno annunciato una protesta contro la partecipazione di Israele alle Olimpiadi, sostenendo la causa palestinese. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi Fiaccola Argomenti discussi: Reportage Massimo Borri/ Fuori Israele dalle Olimpiadi; MILANO-CORTINA:VOI OLIMPIADI NOI UTOPIADI. AL VIA LA QUATTRO GIORNI DI MOBILITAZIONE POPOLARE CONTRO IL GRANDE EVENTO; Tania Cagnotto tedofora: Le Olimpiadi una bellissima festa. Faccio il tifo per Federica Brignone, un'emozione vederla sciare VIDEO; Olimpiadi Milano Cortina, il campione di sci di fondo Bolshunov resta escluso dai Giochi. Fuori Israele dalle Olimpiadi, protesta lungo il percorso della Fiamma: cartelli e cori a Trieste (VIDEO)Trieste ha vissuto una giornata particolare, intensa, a tratti spaccata in due registri: da una parte l’emozione del passaggio della Fiamma Olimpica nel viaggio verso Milano-Cortina 2026, dall’altra u ... triestecafe.it Fuori Israele dalle Olimpiadi, la protesta cambia passo: corteo non autorizzato in centro (VIDEO)Trieste si è ritrovata improvvisamente divisa in due: da una parte l’evento simbolo di festa, sport e comunità legato al passaggio della fiamma olimpica, dall’altra un’ondata di contestazione che, dop ... triestecafe.it api.italia su IG: FUORI ISRAELE DALLE #OLIMPIADI! NO ALLA NORMALIZZAZIONE DEL GENOCIDIO! Sabato 07 Febbraio - #MILANO Ore 15:00 MILANO, PIAZZA MEDAGLIE D'ORO (P.TA ROMANA M3) Mentre #Gaza viene distrutta, con migliaia di vi facebook L'Ue giochi in prima linea tra Israele e Palestina, ma fuori dal Board of Peace. La lettera di oltre 400 ex ministri e ambasciatori x.com

