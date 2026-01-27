Servizio Civile e Pro Loco del Sannio | formazione e territorio al centro della seconda giornata al Palavetro di Pietrelcina

In occasione della seconda giornata di formazione al Palavetro di Pietrelcina, si sono riuniti gli operatori volontari del Servizio Civile Universale UNPLI delle Pro Loco del Sannio. L’evento ha posto l’accento sulla formazione e sul ruolo del territorio, offrendo un’opportunità di aggiornamento e confronto per chi lavora nel settore del volontariato e delle associazioni locali.

Si è svolta sabato 24 gennaio presso il Palavetro di Pietrelcina la seconda giornata di formazione generale rivolta agli operatori volontari del Servizio Civile Universale UNPLI impegnati nelle Pro Loco del Sannio. Un appuntamento partecipato e significativo, che ha visto coinvolti giovani provenienti da tutto il territorio provinciale, accomunati dall'impegno nella promozione culturale, sociale e turistica delle comunità locali. La mattinata è stata dedicata a due moduli fondamentali per il percorso dei volontari: comunicazione interpersonale e gestione del conflitto e lavoro per progetti.

