Torre Annunziata | 34 milioni per difesa e ampliamento del porto

Il Comune di Torre Annunziata ha annunciato un investimento di 34 milioni di euro destinato alla difesa e all’ampliamento del porto. Durante una riunione operativa, sono stati approvati i lavori per il rafforzamento del molo di sottoflutto, la costruzione di nuove banchine e la realizzazione di una passeggiata panoramica sul molo di ponente, migliorando così le infrastrutture portuali della città.

Riunione operativa al Comune: finanziati lavori per molo di sottoflutto, nuove banchine e passeggiata panoramica sul molo di ponente. Riunione operativa al Comune per programmare gli interventi sul porto. Giovedì 22 gennaio il sindaco Corrado Cuccurullo ha ricevuto i progettisti, i tecnici della Regione Campania e il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo. Collegato da remoto anche il vicepresidente della Regione e assessore al Mare e Trasporti, On. Mario Casillo. Nel corso della riunione si sono affrontati i due temi principali che riguardano l’area portuale: le opere di difesa e i lavori di ampliamento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Torre Annunziata: 34 milioni per difesa e ampliamento del porto Approfondimenti su torre annunziata Ampliamento del porto di Salerno: Ministero esige approfondimenti sul nuovo piano regolatore e sull'ampliamento verso Vietri Porto di Livorno, affidati i lavori per l'ampliamento del canale di accesso: i dettagli del progetto da 16 milioni di euro e i tempi di realizzazione Il porto di Livorno avvia i lavori di ampliamento del canale di accesso, un intervento da 16 milioni di euro che richiederà circa due anni di cantieri. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Piano di Sorrento, beccato con la droga: arrestato pusher 40enne di Torre Annunziata. Pregiudicato trovato con undici involucri di cocaina - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.