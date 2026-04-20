Nel fine settimana, le strade del centro storico di Giugliano si sono animate con l’evento “Nacchere e Tammorra”, che ha richiamato numerosi partecipanti interessati alla cultura popolare. La manifestazione ha visto protagonisti musicisti e artisti locali che hanno eseguito spettacoli e performance tradizionali, trasformando le vie della città in un palcoscenico all’aperto. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

È tornata la tradizione popolare a Giugliano, dove nel weekend le strade del centro storico si sono trasformate in un palcoscenico a cielo aperto per “Nacchere e Tammorra”. Un fiume di persone, di tutte le età, ha partecipato all’evento promosso dal Comune insieme alle associazioni Tammurriata Giuglianese e Vecchia Tammurriata Giuglianese. Sabato sera, tra Via Roma, Corso Campano e piazza Matteotti, è tornato a risuonare il caratteristico “siscariello” delle cosiddette carrette, accompagnando la sfilata delle paranze. Un entusiasmo che è diventato anche social con tantissimi video condivisi sulle piattaforme. Protagonista assoluta, la Tammurriata giuglianese: ritmo incalzante, movimenti antichi, una danza capace ancora oggi di coinvolgere e unire generazioni diverse.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Torna Nacchere e Tammorra, l'evento che valorizza la cultura popolare

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