Imperia celebra cultura e arte | MACI compie 10 anni e CAM61 valorizza il patrimonio ligure

Ieri a Villa Faravelli, sulla Riviera ligure, si sono festeggiati due eventi importanti. Il Museo d'Arte Contemporanea di Imperia (MACI) ha compiuto 10 anni, mentre la galleria CAM61 ha presentato nuove iniziative per valorizzare il patrimonio ligure. La giornata ha visto esposizioni, incontri e un’attenzione speciale sulla storia e l’arte del territorio.

Villa Faravelli, affacciata sulla Riviera ligure, è stata ieri teatro di una duplice celebrazione che ha segnato un punto di svolta per il panorama culturale di Imperia. Il decimo anniversario del Museo d’Arte Contemporanea Imperia (MACI) si è intrecciato con la presentazione del sessantunesimo volume del Catalogo dell’Arte Moderna (CAM61), un evento che ha richiamato l’attenzione di esperti e appassionati del settore. L’incontro, tenutosi nella suggestiva sala del Bow Window, uno degli spazi storici di Villa Faravelli recentemente ristrutturati, ha rappresentato un momento di bilancio e di proiezione per la Rete Museale imperiese, un sistema in rapida espansione che ambisce a ridefinire l’offerta culturale del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Imperia Cultura Andrea Miceli celebra anni di impegno nell’arte poetica e nella cultura Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Imperia Cultura Argomenti discussi: Dieci anni del M.A.C.I., villa Faravelli celebra l’arte moderna; Aspettando Carnevale e San Valentino, il weekend in Riviera dei Fiori; World Nutella® day 2026, un volume da collezione la celebra come icona culturale; Monreale, nasce Ciak, si include!: il cinema diventa accessibile a tutti. Imperia aderisce alla Giornata Nazionale delle vittime civile delle guerre. Scajola: Promuoviamo una cultura di paceAnche il Comune di Imperia aderisce alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, promossa da ANCI e ANVCG ,che si celebra domenica 1febbraio 2026, illuminando d ... imperiapost.it Imperia celebra la Giornata della Memoria, cerimonia in piazza SerraImperia. Si è svolta stamane in piazza Fratelli Serra, a Imperia, la cerimonia di commemorazione delle vittime della Shoah, in ricordo dello sterminio del popolo ebraico e dei deportati nei campi ... riviera24.it I paesaggi delle Caselle, il Ponente ligure celebra la pietra a secco Leggi l'articolo: https://www.lavocediimperia.it/2026/02/04/leggi-notizia/argomenti/eventi-7/articolo/i-paesaggi-delle-caselle-il-ponente-ligure-celebra-la-pietra-a-secco.html facebook Pontedassio celebra i suoi atleti che nel 2025 hanno portato il paese ai vertici dello sport nazionale (Foto) x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.