A Montemesola, nelle strutture sportive di Largo Osanna, si sono verificati atti vandalici per tre notti consecutive, con danni alle strutture e la presenza di un falò. Le azioni hanno coinvolto diverse aree del complesso sportivo, lasciando tracce evidenti di distruzione. Le autorità stanno indagando sugli episodi, mentre i residenti si mostrano preoccupati per la situazione.

Tre notti consecutive di atti vandalici nelle strutture sportive di via Largo Osanna. A denunciarlo è l'Asd Gioventù Montemesola, responsabile della direzione dell’impianto, che segnala danni e comportamenti pericolosi avvenuti tra il 5 e il 7 febbraio nell’area del campo da tennis. Nella notte del 7 febbraio, infine, i vandali avrebbero provocato danni ancora più gravi: sarebbe stata infatti danneggiata la protezione in legno del parapetto affacciato sul campo da tennis. Una delle assi, dopo essere stata divelta, sarebbe stata utilizzata per accendere un nuovo fuoco, con ulteriori annerimenti delle sedute. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Montemesola, vandalismi nelle strutture sportive di Largo Osanna: tre notti di danni e falò

