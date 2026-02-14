Accordo per la rivalutazione dell’Indennità di Risoluzione del Rapporto per gli agenti e rappresentati di commercio del comparto artigiano

Il sindacato degli agenti e rappresentanti di commercio ha firmato un accordo con le associazioni di categoria per aumentare l’Indennità di Risoluzione del Rapporto, dopo mesi di trattative. La decisione nasce dalla necessità di proteggere meglio i lavoratori che, spesso, si trovano senza reddito quando terminano i contratti. Durante l’incontro, si è concordato di stabilire un incremento concreto dell’indennità, destinato a migliorare la sicurezza economica degli agenti. La firma è arrivata in un momento in cui molte aziende del settore artigiano stanno rivedendo le loro politiche di assunzione e rapporto di lavoro.

ROMA – Cna, Confartigianato, Casartigiani e C.L.A.A.I., in rappresentanza delle case mandanti, insieme alle Organizzazioni rappresentative degli agenti e rappresentanti di commercio F.N.A.A.R.C., F.I.A.R.C., FILCAMS–CGIL, FISASCAT–CISL, UILTuCS–UIL, UGL Terziario e USARCI, hanno sottoscritto un accordo finalizzato ad aggiornare gli scaglioni provvigionali utilizzati per calcolare l'Indennità di Risoluzione del Rapporto (FIRR) con decorrenza dal 1° gennaio 2026, nell'ambito dell'Accordo Economico Collettivo (AEC) del comparto Artigiano. L'aggiornamento degli scaglioni di riferimento del FIRR persegue la finalità di rendere gli stessi coerenti con l'incremento dei prezzi base e, quindi, del costo della vita.